مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة بالقطامية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض حادث سقوط شاب من الطابق الخامس في منطقة القطامية، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وجرى استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة القطامية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب وسط بركة من الدماء أسفل عقار بمنطقة القطامية.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى “رمضان.ع.ا” من محافظة الأقصر، حيث كانت مهشمة الرأس وبها العديد من الكسور، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

على جانب آخر، كان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من مستشفى بوصول فتاة مصابة بنزيف وكسور نتيجة السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين أنها في العقد الثاني من العمر وتدعى “مروة”، وأكدت أنها تقيم لدى رجل وزوجته في دائرة القسم، وعندما طلبا منها ممارسة الرذيلة مع عدد من الرجال، رفضت وفي محاولة للهرب من الشقة منعوها وأجبراها على الدخول مع أحد الأشخاص بإحدى الغرف، فقفزت من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الثالث.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما بأقوال المجني عليها، اعترفا بصحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما بدأت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب سقط من أعلى مبنى يعمل في مجال العلاج الطبيعي بمنطقة 6 أكتوبر في الجيرة، حيث أمرت بسرعة استعجال التحريات حول الواقعة، وتصريح بدفن الجثمان بعد التشريح.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 6 أكتوبر في الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب سقط من أعلى مبني في المنطقة، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن المبنى يعمل في مجال العلاج الطبيعي، وأن الشاب سقط من الطابق الثاني.