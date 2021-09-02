الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة عاملين برش خرطوش في الكتف والفخد عن طريق الخطأ بسوهاج

اسعاف
اسعاف

أصيب عاملان برش خرطوش في الكتف والفخذ، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المستشفى الجامعي  يفيد بوصول كلٍ من "مصطفى. ا. ا. م" 24 عامًا، عامل، مصاب برش خرطوش بالكف الأيسر، وشقيقه "محمود. ا. ا. م" 22 عامًا، عامل  مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيسر.

بسؤال الثاني، أفاد بأنه أثناء استقلالهما دراجة بخارية قيادة الأول، بمدخل قرية ونينه  دائرة مركز سوهاج، استوقفهما شخصان مجهولان وبحوزتهما سلاح ناري، وقاما بالتعدي عليهما وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزتهما وإحداث اصابتهما والاستيلاء على الدراجة البخارية، ولإذا بالفرار.

بإجراء التحريات  توصلت إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المصابين وأضافت بأنه أثناء قيام الأول بالعبث بسلاح نارى بمنطقة الجبانة، دائرة القسم خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ، أحدثت إصابتهما المنوه عنها.

بمواجهتهما بما جاء بالتحريات أقرا بصحتها، وتمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط السلاح المستخدم بإرشادهما، عبارة عن "فرد خرطوش محلي الصنع".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أمن وقف طلاق النيابة سلاح نارى

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أعداء المواطن والمسئول

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