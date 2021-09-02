التحقيق في ضبط  315 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص بالأزبكية

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها، في ضبط 315 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص داخل مخزن بالأزبكية، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المسئولين عن مخزن كتب خاص بإحدى الشركات – كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية ببيع كتب دراسية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وتم التقابل مع (أمين المخزن، مقيم بمنطقة الأزبكية بالقاهرة)، بالتفتيش فى حضوره تم ضبط (315000 نسخة من كتاب تعليمى خارجي مختلف العناوين والسنوات الدراسية)، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه أمين المخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.