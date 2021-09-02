إنشاء نادي لـ«الابتكارات الطلابية» داخل جامعة الإسكندرية

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنشاء نادي للابتكارات الطلابية «Innovation club» داخل جامعة الإسكندرية لدعم الابتكارات الطلابية والتعاون مع الشركات الكبرى لتمويل هذه الابتكارات وقيام وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تجميع الابتكارات الطلابية القابلة للتنفيذ بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وذلك فى سياق التحول الرقمي وتحول الجامعة للجيل الرابع ودعم فكرة الاقتصاد القائم على المعرفة.

فيما أوضح أهمية إعداد كوادر قيادية من الشباب بما يتلائم مع توجه الدولة خلال الفترة الحالية ووضع برنامج تدريبي لهم، فى إطار التطور الإدارى فى كل أجهزة الدولة.



•الاستعداد للعام الدراسي الجديد

كما أكد رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، من خلال وضع خطة الصيانة الشاملة لكافة المباني والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد على تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية مع بداية العام الدراسي وتكثيف المحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية، وسلامة المنشأت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وقيام وحدة إدارة الأزمات والكوارث بإعداد خطة الطوارئ والإخلاء بالكليات.

وشدد على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد داخل منشأت الجامعة، وتعميم تلقي اللقاح لكل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.