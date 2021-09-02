الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إثيوبيا تغلق سفارتها في الجزائر لتردي الأوضاع الاقتصادية

إثيوبيا
إثيوبيا

بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، أعلنت الحكومة الإثيوبية إغلاق سفارتها في الجزائر، وأشارت السفارة الإثيوبية في الجزائر ، في بيان لها ، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل العواقب السلبية لوباء كوفيد 19، كانت وراء القرار، وفقا لما نقله موقع "ذا إيست أفريكان".

وفي أوائل يوليو ، غيرت أثيوبيا  ترتيبات الاعتماد لعشرات بعثاتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وأعلنت عن خطط لخفض عدد السفارات التي لديها في الخارج بمقدار النصف على الأقل في محاولة لتوفير التكاليف.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أمس الأربعاء أنها أغلقت سفارتها في الجزائر العاصمة حيث بدأت في خفض تكاليف التزامات سياستها الخارجية.

 في يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا أنها ستخفض البعثات الخارجية بمقدار النصف على الأقل لخفض التكاليف.

وسيتم الآن تغطية مصالح إثيوبيا في الجزائر من قبل سفير غير مقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يأتي هذا فيما أفادت تقارير اعلامية دولية بأن الوضع الاقتصادي في أثيوبيا انهار تماما وتراجعت مكانتها الاقتصادية وفر المستثمرين بسبب صراع الحكومة ضد اقليم تيجراي والانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الأثيوبية ضد المدنيين في الأقليم.

يأتي هذا فيما حذرت الولايات المتحدة من أن الوضع الإنساني في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءا، داعية لإيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها هناك بلا عوائق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي نشر حساب وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر مقتطفات منه:  إن "الوضع الإنساني على الأرض في إثيوبيا كارثي ويزداد سوءًا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين دون عوائق".

وأشار إلى أن "الكارثة الإنسانية تؤثر على  5.2 مليون شخص"، داعيا جميع الأطراف إلى وقف العنف الذي لا يؤدي إلا لتفاقم الوضع الحالي".

إثيوبيا أزمة تيجراي السفارة الأثيوبية في الجزائر الجزائر أديس أبابا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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