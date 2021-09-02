الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يوم رياضى للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة في البحر الأحمر

انت اقوى من المخدرات
انت اقوى من المخدرات

تحت رعاية وتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نظم الصندوق يوم رياضى للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة البحر الأحمر في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وشارك عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المتعافين من تعاطى المواد المخدرة لعب كرة القدم، وذلك فى إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بإلاضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين.

ويستمر صندوق مكافحة وعاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى توفير تمويل  المشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى  ضمن مبادرة "بداية جديدة "لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.

جدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أطلق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان ووزارة الشباب والرياضة، معسكرا تدريبيا بالبحر الأحمر  لإعداد وتأهيل  القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، تحت شعار " إعداد القادة من الشباب لمناهضة الإدمان  .. أنت أقوى من المخدرات  " حول تنمية  العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات.

ويهدف  المعسكر بمشاركة 140 طالب وطالبة من رؤساء وأعضاء اتحادات الطلاب بـ 26 جامعة على مستوى الجمهورية الى  استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى.

التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الادمان المخدرات المشروعات الصغيرة محافظة البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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