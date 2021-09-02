مصرع 18 عنصرا حوثيا أثناء محاولتهم التسلل إلى جنوب مأرب

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، بوقوع 18 عنصر من ميليشا الحوثي في كمين للجيش الوطني في المشجح غرب مأرب، بعد محاولتهم التسلل إلى رحبة جنوب غرب مأرب.

وفي سياق متصل، كانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، أمس الأربعاء، قد أعلنت أن قوات التحالف الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة رابعة بالأجواء اليمنية.

و أعلنت قيادة التحالف إحباط محاولة هجوم عدائي ثانٍ بطائرة مسيرة (مفخخة) على مطار أبها الدولي، الثلاثاء، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

وذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيانٍ، أنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، عند الساعة 09:06 من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيانها، أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية بشدة محاولات الحوثيين استهداف مطار (أبها) في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة بدون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأربعاء، أن مواصلة الحوثيين اعتداءاتها على أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافًا بالمجتمع الدولي، مضيفًا أن استهداف مطار (أبها) يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة.

وأكد البيان موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.