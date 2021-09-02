رفع 50 طن مخلفات بقرى وأحياء المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات وإصلاح أعطال الكهرباء بالقري والأحياء حيث قامت برفع 50 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي، بجانب تحرير 15 مخالفة إشغال طريق بشارع الحسيني أحد أهم وأكبر الشوارع التجارية وشارعي ابن خصيب ومحمود عبدالرازق بحي وسط المدينة.

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إنه تم رفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا، وفى سياق متصل تم عمل صيانة لكشافات الإنارة بملفات الأقباط بدمشير.

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

وأضاف محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة، أنه تم تحرير 15 محضر أشغال طريق خلال حملة لرفع الإشغالات من شوارع الحى بشارعي الحسيني، ومحمود عبدالرازق وشارع بن خصيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

وأوضح أن قسم البيئة بالحي واصل أعمال النظافة اليومية من خلال الورديات الثلاثة على مدار اليوم، حيث قام برفع 30 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا.

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

وأكد محمد سميح سكرتير مجلس بني محمد سلطان، أنه تم إصلاح عطل بطريق المحولات غرب مساكن ماقوسة، قطع أسلاك وتم شدها بجانب إصلاح عطل بطريق مدخل قرية دوار شعراوي وتركيب خمس لمبة بقرية ريدة و قطع اشجار تعوق انارة طريق قرية كدوان بقرية الإبعادية وذلك من خلال فريق العمل برئاسة المهندس عبد التواب حسن عبد الغني مشرف عام الكهرباء بمجلس بني محمد سلطان وذلك بهدف تيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا.

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا

حملات للنظافة ورفع الإشغالات بأحياء وقري المنيا