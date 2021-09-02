الليلة.. انطلاق أولى عروض مسرحية «محل اللعب» بمركز الهناجر

تنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، أولى ليالى العرض المسرحى “محل اللعب”، وذلك ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال.

"محل اللعب" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وتستمر حفلاتها حتى ١١ سبتمبر المقبل، والعرض كوميدي غنائي استعراضي، نتاج مزج 3 أفلام عالمية للأطفال ومن إخراج إيهاب ناصر.

مسرحية "محل اللعب" عن رواية الجميلة والوحش و حكاية لعبة، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميليو - عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى .

يحكى عرض "محل اللعب"، عن طفل صغير يمتلك العديد من اللعب وهي: وودي اللعبة راعي البقر المفضلة لديه، وبو راعية الغنم، وأستاذ بطاطس اللعبة التي تفقد معظم أجزائها وركس الديناصور الأخضر، وسلنكي الكلب وهام الخنزير الحصالة.

كما يتناول العرض أيضا ملامح من قصة "الجميلة والوحش" والتي عالجتها السينما العالمية في أكثر من فيلم سينمائي بنفس العنوان، وتتناول حكاية تحول أحد الأمراء إلى وحش شرس قبيح الوجه، وذلك على يد إحدى الساحرات التى لا تكتفى بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، وتتطور الأحداث لتدخل فتاة جميلة حياته، وتكتشف أن الوحش يملك قلباً فتقع في غرامه لينفك السحر ويعود الأمير مرة أخري إلي هيئته البشرية.

في سياق متصل، يواصل البيت الفنى للمسرح في الثامنة من مساء نفس اليوم أيضا، مشاركته فى برنامج القطاع برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا. وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وعقب عرض الليلة الكبيرة، يقدم السيرك القومى بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من الفقرات الفنية منها " الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر"، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى، اليوم وحتى الأول من سبتمبر المقبل .

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.