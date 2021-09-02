الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيسبوك تؤكد مشاركتها فى إجلاء أفغان جوًا إلى المكسيك

إجلاء أفغان
إجلاء أفغان

أكدت شركة فيسبوك، أنها شاركت في إجلاء 175 مواطنا أفغانيا من أفغانستان إلى المكسيك، وأشارت الشركة في بيان لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي إلى أن هناك موظفين بالشركة من بين الذين تم إجلاؤهم.


وقالت الشركة إنه في محاولة لنقل بعض الموظفين من البلاد، انضمت إلى جماعة لم تكشف عن اسمها، كانت تعمل على مساعدة الصحفيين في أفغانستان على مغادرة البلاد في ظل سيطرة حركة طالبان.


وكانت الحكومة المكسيكية أصدرت بيانا أمس الأربعاء أكدت فيه أن مجموعة من 175 أفغانيا وصلوا إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي، وأشارت إلى أن تلك المجموعة تتألف من العاملين في مجال التواصل الاجتماعي ونشطاء مستقلين وصحفيين وأسرهم وكان من بينهم 75 طفلا. 

 

وعلى صعيد آخر، وصف رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي مخرجات اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في التكتل الموحد بشأن أفغانستان، بأنها كانت "مخيبة للآمال".

 

وقال ساسولي في تصريح أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، “لقد رأينا دولًا من خارج الاتحاد تتقدم لاستقبال طالبي اللجوء الأفغان، لكننا لم نشهد أي دولة عضو في الاتحاد تفعل الشيء نفسه.. جميع الدول الأوروبية على حق في التفكير في المتعاونين الأفغان وعائلاتهم، لكن لم تكن لدى أي منها الشجاعة لتوفير الملاذ لأولئك الذين لا يزالون في خطر اليوم”.

وأكد ساسولي، ضرورة وجود صوت أوروبي قوي وموحد على المسرح الدولي أكثر من أي وقت مضى، قائلا "يجب أن تحتل أوروبا مكانتها، وأن تجعل صوتها مسموعا وأن تحدد مصالحها الاستراتيجية، من أجل أن تكون قادرة على تنفيذ أعمال لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية مع شركائنا وفق منظور تعددية الأطراف".

وكانت مخرجات اجتماع وزراء داخلية التكتل، أكدت تصميم العمل المشترك لمنع عودة موجات الهجرة غير الشرعية وغير المنضبطة على نطاق واسع، وتعهدت بتكثيف دعمها للدول المجاورة لأفغانستان في حال استضافتها لاجئين فارين من طالبان، وذلك من أجل تجنب تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

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وائل لطفي

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