قصائد من المشهد الشعري في مصر وملف عن محمود نسيم في «الثقافة الجديدة»

قصائد من المشهد الشعري في مصر وملف عن محمود نسيم في «الثقافة الجديدة»
صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، لشهر سبتمبر 2021 برئاسة تحرير الشاعر والباحث، مسعود شومان، و أعدت المجلة ملفا خاصا عن الراحل الشاعر والمسرحي د. محمود نسيم، وقد كتب فيه نخبة من كبار الكتاب.
وتضمن الملف نطالع مقال جمال القصاص "طائر الفخار" لا يكف عن التحليق، كما نقرأ "رومانتيكية القلق العاصف ومسار اكتشاف الرغبات الخفية" لمحمود حامد، وكتب جرجس شكرى “المسرحى الذى راقب العالم بعين الشاعر”، كما تناول فتحى محفوظ "قضايا البناء الدرامي في شعر محمود نسيم".
وجاءت شهادة شعبان يوسف بعنوان "محمود نسيم.. الشاعر وخصوصيته بين أبناء جيله"، بينما كانت شهادة د. سامية حبيب "نسيم الذى يشبه اسمه"، ويختتم الملف بشهادة يسرى حسان "محمود نسيم.. خفيف الروح وصاحب الفضل".
"محمود نسيم لاعب الخيال فى حدائق الدهشة"
فيما كتب رئيس التحرير الذي نطالع مقاله في افتتاحية العدد بعنوان "محمود نسيم "لاعب الخيال" فى حدائق الدهشة" حيث يقول: "لن أحدثكم عن أزمنة النكران، عن الغياب الذى يحاصر الراحلين كلما مروا تاركين دررهم الإبداعية، نكاشف إبداعهم حين ندرك أنهم لن يلقوا علينا السلام مرة أخرى، وأننا لم نكن نعرفهم جيدًا، لن أحدثكم عن مشقة متابعة الكتابة عن أحد رموزنا من الراحلين، وعن مساحات الصمت التى تحاصر الحروف، وعن الحزن النبيل الذى يستدعى ذكرى هنا وقصيدة هناك وموقفًا إنسانيًّا ما يزال عالقًا فى الروح، وعن محمود نسيم الفارس الذى فتح أقواسًا من الابتسام الشفيف حين واجه أحزنًا تثقل القلب وعنتًا لا يقدر على مواجهته إلا فارس عنيد، يدرك بوعي متوقد أن قدر الفرسان على قدرهم".
حديقة الشعر
وفي باب فضاءات نطالع عشرين قصيدة من المشهد الشعري في مصر، وهي أفرغت جيوبي محمد سليمان، نسيب الجمل ترتب بعض إبراهيم الرفاعى، قلت عيد صالح، ملك إيدك مصطفى مقلد، مواويل سبعاوية فتحى حمد الله، وحدك فى نهاية الممر نجاة على، ياخدنى لفوق بجناح محمد عبد القوى حسن، قل هو الشعر محمد عبد الوهاب السعيد، آخر الليل أحمد عبد التواب على، يدك فى خزانة ملابسى كمال أبو النور، ما عنديش حاجة مهمة ناصر دويدار، أم جميل حسام جايل، وهى بتعلم قلبى الطيران مديحة مندى عبد الظاهر، صاحب القيامات الصغيرة فرج الضوى، الموت الحر محمد الشهاوى، يا مشرط الجراح ماجد أبادير، قصائد عامية أشرف سعد نخلة، بره المنهج محمود الحبكى، كاتب الخطابات البهاء حسين، داء الشجرة محمد السيد إسماعيل.
ويحتفي العدد بلوحات الفنان الكبير حلمى التونى الذي ينهل ملامح فنه من حديقة التراث المصرى، معلنًا عن روح خاصة لا تتماهى مع ما يطرحه ذلك التراث من قيم وخطوط، لكنه يقيم معه علاقات جدلٍ وحوارٍ دائم، يتجلى فى شخوصه الذين يخرجون من الأرض المصرية، بتفاصيلهم التى تشير إلى رائحة المكان وبساطة ناسه.
يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز.