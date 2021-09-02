الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: لن يذهب أى موظف بالجهاز الإدارى بالدولة دون الحصول على لقاح كورونا

تاج الدين
تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه لن يذهب أي موظف بالجهاز الإداري بالدولة والجهات التعليمية إلى العمل دون الحصول على لقاح كورونا.


وقال تاج الدين ـ في مقابلة خاصة مع قناة " إم بي سي مصر" الفضائية، لبرناج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر بثت مساء الأربعاء، إن تطعيم طلاب المدارس أصبح إلزاميا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، معلنا أنه جار وضع خطة لتنفيذ ذلك الأمر خلال الفترة المقبلة.


وتابع: "تخطينا الـ 200 حالة يوميا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا"، لافتا إلى أن زيادة الحالات بهذا الشكل يعني أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا.


وأشار إلى أن هناك تزايدا في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة، وعلى الرغم من زيادة اصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات.


ونفى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إجراء تجارب إكلينيكية لتحديد فاعلية حصول المواطنين على نوعين مختلفين من اللقاحات حتى الآن، مطالبا بعدم الحصول على تطعمين مختلفين إلا بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر باستثناء حالات الضرورة القصوى.


وأوضح أنه لا توجد مشكلة في الجمع بين تطعيم الانفلونزا العادية وتطعيم فيروس كورونا ولكن ليس كل تطعيم في كنف، متابعا أن الإصابات العائلية بكورونا كثيرة مع بداية الموجه الرابعة.


وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه ليس من المتوقع انتهاء فيروس كورونا بشكل كامل خلال سنوات قريبة.


وكشف الدكتور تاج الدين عن مدى خطورة متحور "مو" الجديد من فيروس كورونا الذي انتشر في دول عدة خلال الفترة الأخيرة والعالم رصد متحور جديد في غاية الخطورة، موضحا أن متحور دلتا الأكثر انتشارا في العالم لكنه أقل في حدة الأعراض، مشددا على ضرورة تلقي لقاح كورونا والالتزام بالإجراءات الإحترازية.

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