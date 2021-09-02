دراسة تؤكد مجددا أن الكمامات تحد من انتشار كورونا

قال معدو دراسة تستند إلى مشروع بحثي ضخم في بنجلاديش إن نتائج دراستهم تقدم أفضل دليل حتى الآن على أن ارتداء الكمامات على نطاق واسع يمكن أن يحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمعات.



وتعد الدراسة، التي تعقبت أكثر من 340 ألف شخص بالغ في 600 قرية بريف بنجلاديش، هي أكبر دراسة عشوائية لدراسة فعالية الكمامات في وقف تفشي الفيروس. وقال معدو الدراسة إن هذا يقدم دليلا قاطعا في العالم الحقيقي على ما يوضحه بقوة العمل المختبري وغيره من الأبحاث، وهو أن ارتداء الكمامات يمكن أن يكون له تأثير جوهري في وقف انتشار أعراض مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جايسون أبالوك، خبير الاقتصاد بجامعة ييل، والذي شارك في الدراسة، قوله في مقابلة "اعتقد أن هذا يجب أن ينهي أي نقاش علمي حول ما إذا كانت الكمامات يمكن أن تكون فعالة في مكافحة فيروس كورونا على مستوى السكان".



وأضاف أن الدراسة بمثابة "مسمار في نعش" الحجج التي تترد ضد الكمامات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

