الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تراجع حالات النقل للمستشفيات بسبب كورونا فى أمريكا لأول مرة منذ يونيو

كورونا فى الولايات
كورونا فى الولايات المتحدة

 تراجعت حالات النقل للمستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أمريكا لأول مرة منذ أواخر يونيو، في إشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الإصابات ربما تكون قد وصلت إلى ذروتها، على الأقل في الوقت الحالي.


وانخفض المتوسط خلال سبعة أيام لحالات النقل للمستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد19- بنسبة 4ر2% مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 12280، وهو أول تراجع منذ 27 يونيو، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية


ويأتي التراجع على المستوى الوطني نتيجة تراجع الحالات في المناطق الساخنة بفلوريدا وتكساس وجنوبي البلاد.

وفي حين أن الموجة الأخيرة ربما تكون في حالة تراجع، إلا أنها أحبطت الآمال في أن تكون الولايات المتحدة قد بدأت في تجاوز الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

تقرير: طالبان تمتلك طائرات تفوق ما تملكه بعض دول الناتو

وفاة الفنان ماهر سليم

تصفيات المونديال.. مصر تفتتح المشوار بالانتصار على أنجولا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟