تراجع حالات النقل للمستشفيات بسبب كورونا فى أمريكا لأول مرة منذ يونيو

تراجعت حالات النقل للمستشفيات بسبب مرض كوفيد-19 في أمريكا لأول مرة منذ أواخر يونيو، في إشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الإصابات ربما تكون قد وصلت إلى ذروتها، على الأقل في الوقت الحالي.



وانخفض المتوسط خلال سبعة أيام لحالات النقل للمستشفيات لتلقي العلاج من كوفيد19- بنسبة 4ر2% مقارنة بالأسبوع السابق، لتصل إلى 12280، وهو أول تراجع منذ 27 يونيو، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية



ويأتي التراجع على المستوى الوطني نتيجة تراجع الحالات في المناطق الساخنة بفلوريدا وتكساس وجنوبي البلاد.

وفي حين أن الموجة الأخيرة ربما تكون في حالة تراجع، إلا أنها أحبطت الآمال في أن تكون الولايات المتحدة قد بدأت في تجاوز الوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

