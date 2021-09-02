الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا أتلفت 15 مليون جرعة لقاحات مضادة لكورونا منذ مارس

لقاحات مضادة لكورونا
لقاحات مضادة لكورونا

أتلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 15.1 مليون جرعة من اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 منذ الأول من مارس، وفقاً لتقرير بثّته "إن بي سي نيوز" .


وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية استناداً إلى بيانات عامة بأنّ الرقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد وقد يكون أقلّ من الأرقام الفعلية لأنّه يعتمد على البيانات التي قدمتها صيدليات وولايات إلى المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).


كذلك، لا تشمل هذه الأرقام سبع ولايات أميركية فضلاً عن وكالات فدرالية أساسية.


وتتنوّع أسباب إهدار الجرعات وتشمل قوارير متشققّة وأخطاء في تمييع اللّقاحات وأعطال في ثلاجات التخزين.


وتأتي هذه الأخبار فيما تكافح البلدان الأقلّ نمواً لتلقيح سكّانها بسبب قلّة الإمدادات، مع تلقيح قارّة إفريقيا 2,8 في المئة فقط من سكّانها بشكل كامل، وفقاً للبيانات العامة التي جمعها موقع "أور وورلد إن داتا" المتخصص.


من جهة أخرى، أعطت الولايات المتحدة حوالى 440 مليون جرعة ولقّحت 52 في المئة من سكّانها، وهو رقم كان ممكناً أن يكون أعلى بكثير لولا تردّد جزء كبير من سكّانها.


وتلقّى أكثر من مليون أمريكي جرعة ثالثة لتعزيز المناعة، وتسعى البلاد لإتاحة الجرعات الثالثة لجميع السكان بعد ثمانية أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، بدءاً من الشهر الجاري.


وقال تيم دوران أستاذ السياسة الصحية في جامعة يورك لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية "إنّها مشكلة إنصاف. هناك دول غنية جداً، لديها إمكان الوصول إلى اللقاحات والتي ببساطة تتخلّص من الجرعات".


وتعهدت الولايات المتحدة تقديم نحو 600 مليون جرعة للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وقد تبرّعت ب110 ملايين جرعة حتى أوائل أغسطس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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