الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق هائل نشب داخل محطة وقود بالبحيرة

حريق محطة وقود
حريق محطة وقود

تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل محطة وقود بقرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باندلاع حريق بمحطة وقود بقرية صفط الحرية، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص اشتعال سيارة بدون لوحات محملة بالسولار أثناء تفريغ الوقود بالمحطة.

ودفعت قوات الحماية المدينة بـ 8 سيارات إطفاء وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده، فيما قام قائد السيارة التى أضرم فيها النيران بالدفع بها في أحد المجاري المائية منعا لامتداد الحريق بمحطة الوقود.

الحريق

الجدير بالذكر أن المحطة بها عدد تانك سولار، وأسفر الحريق عن احتراق أحدهما، دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الحريق

وعلى جانب آخر، لقى شخص مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، عند الكيلو ٧٨ أمام مزارع دينا اتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون.
تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة وادى النطرون وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي وأسفر الحادث عن مصرع "مصطفي حسين ابراهيم" ٢٦ سنة ومقيم بمحافظة الأقصر، بينما أصيب كل من :"مصطفي سعيد خليل" 34 سنة مقيم بمحافظة الإسكندرية مصاب اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات بالجسم،"مني السيد احمد" ٤٢ سنة مقيمة بمحافظة الإسكندرية مصابة اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقه بالجسم، وجاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة.
تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

الحماية المدنية البحيرة الإسكندرية ميكروباص وزير الداخلية محافظة البحيرة

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وائل لطفي

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