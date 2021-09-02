زلزال هايتى يفاقم إحدى أطول فترات الركود فى العالم

أكد البنك المركزي في هايتي إن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي سيؤدي إلى تفاقم إحدى أطول فترات الركود في العالم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي جان بادين دوبوا قوله إنه كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي، إلا أن الزلزال سوف يتسبب في ركود "أكبر بكثير" من التوقعات الرسمية للبنك، بتسجيل تراجع بنسبة 1 .2 %.



ويواجه النشاط الاقتصادي في هايتي مشكلات بسبب عنف العصابات والعنف السياسي والذي تسبب في حالة من الشلل في مناطق واسعة من البلاد، وأدى أيضا إلى زيادة الهجرة.



وأوضح دوبوا أن الوضع الأمني السيء تسبب في ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة في مناطق يصعب الوصول إليها.

وكانت أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا لجمع 15 مليون دولار بهدف مساعدة السلطات في هايتي على توفير السكن والمأوى المؤقت ودعم الصحة العقلية والوقاية من فيروس كورونا لنحو 137 ألف أسرة تعرضت للخطر الشديد بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب جنوبي البلاد منتصف شهري أغسطس الجاري.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد خلف الزلزال 2207 قتلى وأكثر من 12 ألف جريح، وتسبب في انهيار ما يقرب من 53 ألف مبنى وتضرر 77 ألف مبنى آخر بشدة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن فيديريكا سيتشيت، نائبة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هايتي، إن المنظمة أقامت، بعد 48 ساعة فقط م الزلزال، قواعد في كل منطقة من المناطق الأكثر تضررا في جيريمي ولي كاي وميراجوان.

وأشارت إلى أن المنظمة تستخدم صور الأقمار الصناعية لتقييم الأضرار، وقد تم بالفعل توزيع الآلاف من الأغطية البلاستيكية، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، وصفائح المياه القابلة للطي، وأدوات المطبخ، للمساعدة في الحفاظ على الحد الأدنى من الظروف المعيشية للأسر المتضررة.