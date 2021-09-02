الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يطمئن زيلينسكى بشأن مواجهة العدوان الروسى على أوكرانيا

بايدن
بايدن

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن لطمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواجه العداء الروسي تجاه بلاده، وذلك خلال أول لقاء بينهما في البيت الأبيض.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن أبلغ نظيره الأوكراني بأن الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة بشدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي".


وشكر زيلينسكي بايدن على التبرعات الأمريكية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وحزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 60 مليون دولار، لكنه قال إنه سيضغط على الرئيس الأمريكي بشأن تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"ناتو".


وكان أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الأربعاء 1 سبتمبر.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، وصف البيت الأبيض، الزيارة المرتقبة بأنها تؤكد الالتزام الأمريكي بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وبالتعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة، وتؤكد الدعم الأمريكي لزيلينسكي في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الإصلاح.

 

وكان ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانيأعلن مساء الأحد، أنه تم تأجيل اجتماع زيلينسكي وبايدن من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وذلك على خلفية إجلاء الأمريكيين من أفغانستان.

ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، سيعقد الرئيسان خلال هذه الزيارة، لقاءا منفردا. وستتم خلال الزيارة مناقشة ثلاث مجموعات من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

 

وعلى صعيد آخر، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزنه العميق على ضحايا الجيش الأمريكي الـ13 الذين سقطوا بتفجير مطار العاصمة الأفغانية كابل مؤخرا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية قال بايدن: "13 جنديا فقدناهم كانوا أبطالا وقدموا التضحية القصوى في خدمة أسمى مثلنا الأمريكية وإنقاذ أرواح الآخرين".

 

وأضاف: "سوف يستمر التزامنا المقدس تجاه عائلات هؤلاء الأبطال إلى الأبد".

 

وحضر الرئيس الأمريكي بايدن في قاعدة "دوفر" الجوية مراسم استقبال جثامين الضحايا الـ13 الذين سقطوا بتفجير كابل.

 

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث أن أغلب الأمريكيين يؤيدون بقاء قوات بلادهم في أفغانستان حتى إتمام إجلاء جميع الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.

 


ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسستا إيبسوس وشبكة إيه بي سي الأمريكيتان ونشرت نتائجه  فإن نحو 70% من الأمريكيين يتبنون هذا الرأي في مقابل 28٪ من المشاركين يرون عدم بقاء القوات طويلاً.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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