بايدن يزور ولاية لويزيانا لمعاينة الأضرار بعد الإعصار أيدا

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة ولاية لويزيانا في جنوب البلاد لمعاينة الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا، كما أعلن البيت الأبيض.



وقالت الرئاسة الأمريكية إنّ "الرئيس سيسافر إلى نيو أورلينز في ولاية لويزيانا لمعاينة الأضرار التي خلّفها الإعصار أيدا، كما سيلتقي قادة الولاية وزعماء محليّين من المجتمعات المتضرّرة".



وستكون هذه الرحلة الأولى التي يقوم بها بايدن لخارج منطقة واشنطن منذ غرقت أفغانستان في أزمة قبل أسبوعين بانتصار طالبان على الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وعمليات الإجلاء العصيبة.



وكانت لويزيانا وميسيسيبي الأكثر تضرّراً جراء الإعصار أيدا الذي أودى بحياة أربعة أشخاص. وكانت نيو أورلينز خصوصاً الأكثر تضرّراً.



لكنّ استجابة المنطقة كانت أفضل بكثير مما كانت عليه خلال إعصار كاترينا الذي ضرب لويزيانا قبل 16 عاماً بالتمام وخلّف أكثر من 1800 قتيل.

وكانت أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إعصار إيدا في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة، حيث يواجه سكان خليج المكسيك انقطاعا للكهرباء من المتوقع أن يستمر لأسابيع ، في وقت من المرجح أن تضرب فيه موجة حارة المنطقة.

وأدى إعصار إيدا، الذي اجتاح أمريكا يوم الأحد الماضي ، لوفاة 5 أشخاص من ولاية لويزيانا، فيما تم إنقاذ مئات الأشخاص العالقين، لكن فرق البحث والإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا ، لذلك لم يتضح بعد عدد السكان الذين قد لا يزالون محاصرين بسبب الفيضانات.

ويقول المسؤولون، إن الكهرباء قد لا تعود إلى بعض المناطق لمدة شهر، ما يهدد عودة الحياة الطبيعية مع انتقال موجة حر شديدة للمنطقة.

من جانبها، حذرت دائرة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من موجة حر قاسية تضرب ولايتي لويزيانا وميسيسيبي، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 105، وسط مخاوف من تأثيرها في ظل انقطاع الكهرباء.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن مئات الآلاف من سكان لويزيانا شعروا بالحرارة في أعقاب إعصار إيدا، حيث قضوا اليوم من دون كهرباء ولا مياه مع قليل من البنزين، وليس لديهم فكرة واضحة بشأن متى يمكن أن تتحسن الأمور.