الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تطلق حملة أمنية فى كشمير عقب وفاة الزعيم الانفصالى سيد على جيلانى

الهند تطلق حملة أمنية
الهند تطلق حملة أمنية فى كشمير

أطلقت السلطات الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه حملة أمنية، عقب وفاة الزعيم الانفصالي سيد علي جيلاني عن عمر 92 عامًا، وفق ما أفاد سكان.


ونصب الجنود أسلاكًا شائكة وحواجز على الطرق المؤدية إلى منزل جيلاني في مدينة سريناغار الرئيسية بعدما أعلنت الأسرة وفاته.


وذكرت تقارير إعلامية أنّه سيتمّ فرض حظر تجوّل.


ومن المسجد المجاور لمنزل جيلاني، وجّه نداء إلى السكان للبقاء في منازلهم لكنّ عشرات المركبات المدرعة والشاحنات جابت شوارع المنطقة وطلبت الشرطة من الناس عدم الخروج.


وجيلاني المعارض للحضور الهندي في المنطقة المتنازع عليها ذات الأغلبية المسلمة في جبال الهملايا والمقسّمة بين الهند وباكستان منذ العام 1947، كان قيد الإقامة الجبرية منذ 11 عاماً وكان مريضاً منذ أشهر.


وحارب الزعيم الانفصالي من أجل دمج كشمير الهندية مع الجانب الباكستاني منذ الستينات وأمضى عشر سنوات في السجن بدءاً من العام 1962.


ويتمركز أكثر من نصف مليون جندي هندي في كشمير، وهي المنطقة التي كانت سبباً في اثنتين من الحروب الهندية الباكستانية الثلاث منذ استقلال البلدين.


ومنذ إبطال الحكم الذاتي لكشمير الهندية في أغسطس 2019، استبدلت الحكومة المنتخبة محلياً بنائب حاكم عيّنته نيودلهي وتطبّق الآن قوانين جديدة فيها.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشرطة الهندية أن مسلحين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع اشتباكات مع القوات الأمنية بالقرب من مقاطعة "سريناجار" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها إن المسلحين كانا ضمن فرقة اغتيال متورطة في قتل مدنيين بجنوب كشمير، مشيرة إلى أن الاشتباكات اندلعت عندما وردت معلومات للقوات الأمنية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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