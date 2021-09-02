الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يكثف جهوده لإقناع الكونجرس بزيادة سقف الدين العام الأمريكى

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 يكثف البيت الأبيض، جهوده لإقناع الكونجرس بالموافقة على رفع سقف الدين العام الأمريكي، حيث
يعقد اجتماع علاقات عامة مع مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قبل اجتماع مماثل مع مساعدي أعضاء مجلس النواب صباح الخميس.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بهارات  رامامورتي نائب رئيس المجلس الاقتصادي الوطني وبن هاريس مستشار الخزانة العامة الأمريكي وجها رسالة إلى  الديمقراطيين  بأنهم يتحملون مع الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس مسؤولية تجنب إعلان عجز الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المالية.


وذكرت بلومبرج أن هذه الرسالة تأتي بعد أن أصدر 46 عضوا من بين 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي بيانا يوم 10 أغسطس الماضي، يقول إنهم لن يوافقوا على زيادة سقف الدين العام، وهو عدد كاف من الأعضاء لوقف تمرير أي قانون  وفقا لقواعد عمل مجلس الشيوخ العادية.

 

 وقال ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس  إنه إصرار الديمقراطيين على تمرير حزمة الإنفاق الاجتماعي المقدرة بنحو 5ر3 تريليون دولار في الخريف المقبل، فلا يمكن أن ينتظروا موافقة الجمهوريين على رفع سقف الدين العام.


ووفق التقديرات الرسمية من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107% من إجمالي الناتج المحلي ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية.

 

وفي سياق أخر، طالبت قائمة طويلة من سياسيي الحزب الجمهوري وأعضاء الكونجرس الأمريكي، ، بإقالة الرئيس جو بايدن من منصبه بعد الهجمات الدامية التي استهدفت مطار حميد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول وأدت لمقتل 12 عنصرا من الجيش الأمريكي وإصابة العشرات، بجانب مقتل أكثر من 70 أفغانيا وإصابة العشرات.

 

ودعت نيكي هالي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، إلى استقالة بايدن لكنها أعربت عن قلقها بشأن ترك كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن في السلطة، وذلك حسب تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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