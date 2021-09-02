الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان ماهر سليم

الفنان ماهر سليم
الفنان ماهر سليم

توفى الفنان ماهر سليم داخل أحد مستشفيات دار السلام بعد صراع مع المرض، 

 

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان ماهر سليم من المستشفى بعد صلاة ظهر اليوم الخميس ودفنه بالفيوم في مقابر الأسرة.

 

وشغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.

 

كما عمل مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013. عضوا بلجنة المسرح، وعضوا بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة. حصل على منحة عام 92 ب أكاديمية الدراما سيليفو داميكو روما قسم الإخراج، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية قرطاج.

 

 

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وائل لطفي

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