الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المؤشر ناسداك يغلق عند مستوى قياسى جديد

المؤشر ناسداك
المؤشر ناسداك

 أغلق المؤشر ناسداك عند مستوى قياسي جديد، في حين أنهى المؤشر إس اند بي 500
الجلسة قرب ذروته السابقة مع إقبال المستثمرين مجددا على شراء أسهم التكنولوجيا في أولى جلسات التداول في سبتمبر وبعد بيانات للوظائف في القطاع الخاص الأمريكي عززت الحجة لسياسة نقدية
تيسيرية.


وصعدت أسهم التكنولوجيا التي تميل للاستفادة من بيئة أسعار فائدة منخفضة. وسجل سهم آبل ثاني مستوى إغلاق قياسي مرتفع هذا الأسبوع.


وتقدمت أيضا أسهم مايكروسوفت وأمازون دوت كوم وألفابت المالكة لجولجل.


وجاءت أسهم قطاعات دفاعية مثل المرافق والعقارات بين كبار الرابحين.


وبلغت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة مؤخرا وسجل المؤشر إس اند بي 500 القياسي سبعة أشهر متتالية من المكاسب مع تجاهل المستثمرين مخاطر تحيط بزيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وتفاؤلهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي على برنامجه التحفيزي. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 47.51 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 35313.22 نقطة في حين أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.41 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 4524.09 نقطة.


وصعد المؤشر ناسداك المجمع 50.15 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليغلق عند 15309.38 نقطة.
وسجل مؤشر أسهم شركات الطاقة ثالث هبوط على التوالي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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