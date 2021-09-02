البيت الأبيض يعبر عن سعادته بقرار أوبك بزيادة الإنتاج تدريجيا

أبدى البيت الأبيض، سعادته بالقرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بشأن زيادة إنتاج النفط تدريجيا، وتعهد بحثهم على بذل المزيد لدعم التعافي الاقتصادي.



وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "يسعدنا أن تواصل أوبك الزيادات التدريجية في إنتاج النفط مثلما اتفقت على زيادة الإنتاج في يوليو".



وأضاف: "نواصل التواصل مع أعضاء أوبك+ بشأن أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وبذل المزيد لدعم التعافي".

وكانت أبقت منظمة "أوبك" وحلفاؤها على الخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط تدريجياً.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مندوبين قولهم إن الوزراء في تحالف "أوبك+" صدقوا على زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر والمقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجون من خارجها على التراجع عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم تنفيذها خلال ذروة أزمة وباء كورونا في العام الماضي.

وفي سياق متصل، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي وكبير المفاوضين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+ حققوا هدف التخلص من فائض النفط في السوق العالمية، مضيفا أنه من المهم الآن الحفاظ على توازن السوق.



وتابع: "التحركات المشتركة أتاحت التخلص من فائض (النفط) الذي تراكم عندما كان الطلب منخفضا. اعتقد أننا أتممنا هذه المهمة، والمهم الآن هو الحفاظ على هذا التوازن ومزامنة الإنتاج والطلب مع

تعافي السوق".



واستكمل في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين 5.8 وستة ملايين برميل يوميا هذا العام، مضيفا أنه يتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل في سوق النفط في العام المقبل.



وقد تراجعت أسعار النفط الخام قبيل الاجتماع المقرر، الأربعاء، لتحالف "أوبك بلس"، الذي من المتوقع أن يقرّ زيادة الإنتاج.