أمين عام «الشراكة من أجل التنمية» يبحث مع «الرعاية الصحية» التعاون بين الجانبين

بحث السفير محمد خليل، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة رئيس هيئة الرعاية الصحية والوفد المرافق له، بمقر وزارة الخارجية، سبل التعاون بين الجانبين.



وذكرت وزارة الخارجية - في بيان - أن السفير محمد خليل استعرض جهود الوكالة لدعم الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وما تقدمه الوكالة في إطار دبلوماسية الصحة من دورات تدريبية في مجال الصحة العامة، وكذلك ما تقوم به من إيفاد للأطباء المصريين للعمل كخبراء في المراكز الطبية المصرية المنتشرة في الأقاليم الجغرافية المختلفة داخل القارة، بالإضافة إلى ما تقوم به الوكالة من إنشاء للمراكز والأقسام الطبية في الدول الأفريقية ذات الحاجة.



وأشار الأمين العام للوكالة المصرية، إلى توفير منح تعليمية للطلاب الأفارقة في الجامعات المصرية لدراسة الطب بهدف تأهيل الكوادر، ورحب بمقترح الهيئة للاستفادة من إمكانات مصر في السياحة العلاجية في الترويج للفرص الواعدة في هذا المجال داخل إفريقيا.

وبحث الجانبان، سبل التعاون في توظيف التطبيقات الحديثة في مجال الرعاية الصحية لدعم الدول الإفريقية في ضوء خبرات الهيئة المتميزة في هذا المجال.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، استعداد الهيئة لتقديم كافة أشكال الدعم للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يعزز من دورها على الصعيد الإفريقي والدولي ويخدم المصالح المصرية بالخارج، مشيرًا إلى استعداد الهيئة لوضع خبراتها في خدمة دول القارة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.



واستعرض مساعد وزير الصحة التطور الذي شهده قطاع الرعاية الصحية منذ إنشاء الهيئة، خاصة في المحافظات التي شهدت انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا الاستعداد لنقل الخبرات التي تتمتع بها في مجال بناء الأنظمة الصحية الحديثة واقتصاديات الصحة وتوفير التغطية التأمينية الشاملة إلى الشركاء والأصدقاء من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى الخبرات التي اكتسبتها الهيئة في أنظمة تكامل الدوائر الصحية.



في نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن حرصهم على استمرار التعاون والتنسيق فيما بينهما للمضي قدمًا في تفعيل التعاون المقترح، وتطلعهما إلى وضع إطار لتنظيم هذا التعاون في وقت قريب.