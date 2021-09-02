الشرطة العسكرية الروسية تؤمن عودة النازحين لقراهم فى حلب

بدأ اللاجئون السوريون العودة إلى منازلهم في عدد من قرى محافظة حلب شمال سوريا، بعد أن نجحت الشرطة العسكرية الروسية في تحقيق وقف إطلاق النار في مناطقهم.



وبعد التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في بلدة تل رفعت بدأ اللاجئون ، مساء الأربعاء، بالعودة إلى القرى المجاورة اليوم، تزامنا مع قيام الجيش السوري بإزالة الألغام المزروعة في أراضي المنطقة.



وحسب السلطات السورية عاد أكثر من مليوني لاجئ ومشرد إلى مناطقهم منذ بداية الأزمة.



وكانت مدينة حلب شمال سوريا مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين، حيث ساهمت القوات الجوية الروسية في تخليص المحافظة من الجماعات المسلحة.

وعلي صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تشعر بخيبة أمل لأن الشركاء الغربيين لم يتركوا الوقت الكافي للتفكير ولتنسيق الوثائق، عند التصويت في مجلس الأمن الدولي حول أحداث أفغانستان.



وأضافت زاخاروفا - "إن روسيا ساهمت مساهمة كبيرة في جعل الوثيقة تبدو متوازنة قدر الإمكان، لكي تفي بالمهام العاجلة للتسوية الأفغانية. ولكن في النهاية اضطرت روسيا إلى جانب الصين، أثناء التصويت على النص للامتناع عن التصويت. لقد شعرنا بخيبة أمل لأن الشركاء الغربيين لم يتركوا الوقت الكافي للتفكير ولتنسيق الوثائق".



وتابعت أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن ممثلي واشنطن ولندن وباريس اتفقوا على النص فيما بينهم مسبقا، وفقط في اللحظة الأخيرة تم عرضه على المجلس للنظر فيه". كما أعربت زاخاروفا عن أملها في أن يواصل الغرب مراعاة قلق روسيا والصين، فيما يتعلق بالاتجاه الأفغاني.



وقالت "ننطلق من أن الحفاظ على وحدة مجلس الأمن فيما يتعلق بمشاكل التسوية في أفغانستان، يمثل أولوية في هذه المرحلة، وهو أمر بالغ الأهمية للبلاد والمنطقة بأسرها".