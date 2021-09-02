البقعة النفطية بالبحر المتوسط تبدأ فى التحلل جزئيا

بدأت البقعة النفطية الضخمة، التي تجوب البحر المتوسط متوجهة إلى قبرص بعد تسربها في سوريا، في الذوبان والتحلل جزئيا، وتظل تحركاتها القادمة تعتمد على التيارات البحرية.



وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات في تركيا وقبرص مازالت على أهبة الاستعداد مع استمرار المسئولين في مراقبة وضع البقعة النفطية، التي يتقارب حجمها مع مدينة نيويورك الأمريكية، وسط مخاوف من تدميرها للأنظمة البيئية الهشة في البحر.



وأشارت الصحيفة أن البقعة النفطية هددت شبه جزيرة كارباس وسلاسل من الشواطئ الطبيعية والتلال الخضراء، خاصة في شمال شبه الجزيرة وهي منطقة تحت سيطرة تركيا.



جدير بالذكر أن البقعة نتجت عن خزان معطل في محطة للطاقة الحرارية في مدينة بانياس على ساحل البحر المتوسط في سوريا منذ نحو 9 أيام.



وفي سياق أخر، تراجعت أسعار النفط الخام قبيل اجتماع، لتحالف "أوبك بلس"، الذي من المتوقع أن يقرّ زيادة الإنتاج.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3 %، بعد تراجع بأكثر من 7% في أغسطس، مسجلا أكبر تراجع شهري منذ بداية العام.



كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر، بواقع 89 سنتا إلى 67.61 دولار للبرميل عند الساعة التاسعة و17 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بينما تراجع خام برنت تسوية نوفمبر بنسبة 1% إلى 70.92 دولار.

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة ستبقى على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم الأربعاء، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.