الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البقعة النفطية بالبحر المتوسط تبدأ فى التحلل جزئيا

البقعة النفطية بالبحر
البقعة النفطية بالبحر المتوسط

بدأت البقعة النفطية الضخمة، التي تجوب البحر المتوسط متوجهة إلى قبرص بعد تسربها في سوريا، في الذوبان والتحلل جزئيا، وتظل تحركاتها القادمة تعتمد على التيارات البحرية.
 

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن السلطات في تركيا وقبرص مازالت على أهبة الاستعداد مع استمرار المسئولين في مراقبة وضع البقعة النفطية، التي يتقارب حجمها مع مدينة نيويورك الأمريكية، وسط مخاوف من تدميرها للأنظمة البيئية الهشة في البحر.
 

وأشارت الصحيفة أن البقعة النفطية هددت شبه جزيرة كارباس وسلاسل من الشواطئ الطبيعية والتلال الخضراء، خاصة في شمال شبه الجزيرة وهي منطقة تحت سيطرة تركيا.
 

جدير بالذكر أن البقعة نتجت عن خزان معطل في محطة للطاقة الحرارية في مدينة بانياس على ساحل البحر المتوسط في سوريا منذ نحو 9 أيام.
 

وفي سياق أخر، تراجعت أسعار النفط الخام قبيل اجتماع، لتحالف "أوبك بلس"، الذي من المتوقع أن يقرّ زيادة الإنتاج.

 

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3 %، بعد تراجع بأكثر من 7% في أغسطس، مسجلا أكبر تراجع شهري منذ بداية العام.
 

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر، بواقع 89 سنتا إلى 67.61 دولار للبرميل عند الساعة التاسعة و17 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بينما تراجع خام برنت تسوية نوفمبر بنسبة 1% إلى 70.92 دولار.

 

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المجموعة ستبقى على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع يوم الأربعاء، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

 

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول سبتمبر لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

 

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوبك وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

تصفيات المونديال.. مصر تفتتح المشوار بالانتصار على أنجولا

وفاة الفنان ماهر سليم

قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على طرق تقسيط المصروفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟