الإمارات: معرض إكسبو 2020 دبى منصة مُلهمة تدعم الرؤى المبدعة

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن معرض إكسبو 2020 دبي منصة مُلهمة تدعم تبادل الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة من أجل تمهيد الطريق أمام العالم ليستأنف مسيرة التقدم ، موضحا أن الحدث سيمنح الطاقات المبدعة فرصة المشاركة في اكتشاف وتفعيل مسارات جديدة للنمو والازدهار .



وأشار خلال جولة تفقدية لموقع إكسبو 2020 دبي قبل شهر واحد من انطلاق الحدث إلى أن دولة الإمارات تتطلع لاستقبال وفود 191 دولة ومنظمات ومؤسسات دولية وشركات عالمية للعمل معاً لغد أفضل للإنسانية ،لافتا إلى أن الهدف من الحدث هو صياغة مستقبل يمكِّن الشعوب من بلوغ ما تنشده من رقي ورخاء بأسلوب يعالج التحديات القائمة والمحتملة.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات - وجه محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير كافة المقومات التي تضمن راحة ضيوف الحدث من العارضين والزوار، وضمان الأجواء التي تكفل تحقيق الأهداف المأمولة للحدث، إضافة إلى ضمان سلامة الجميع طوال فترة انعقاد المعرض، مع مواصلة تطبيق الإجراءات التي أثبتت فعاليتها وأثرها الإيجابي في إقامة الفعاليات الكبرى في دبي ودولة الإمارات، واستحداث كافة الإجراءات اللازمة والخدمات التي تمكن العارضين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المحفل الضخم مع أول ظهور له في المنطقة.



يُذكر أن "إكسبو 2020 دبي" يهدف من خلال شعاره "تواصل العقول وصنع المستقبل" إلى بناء شراكات وإلهام العالم بأفكار ترسم ملامح غد أفضل.

ويستعد إكسبو 2020 دبي ليستعرض مع ملايين الزوار ما لدى أفريقيا من إمكانيات هائلة، بما في ذلك ابتكاراتها وما تزخر به من فرص اقتصادية وفن مذهل، وثقافة وإرث وجمال طبيعي، وذلك مع احتفال العالم بيوم القارة الأفريقية.

واعتبارا من أول أكتوبر 2021، وعلى مدى ستة أشهر ستجتمع أكثر من 190 دولة مشاركة بما في ذلك كل بلد أفريقي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع الآفاق وتبادل الأفكار التي تلهم للتحرك من أجل مواجهة التحديات الواقعية وتحفيز التغيير الإيجابي.

وسيفتح إكسبو 2020 أسواقا جديدة، وفرصا لا تضاهى لكل الدول للوصول إلى جمهور عالمي، والبحث عن استثمارات وتشكيل شراكات جديدة من شأنها تنشيط اقتصاداتها.

وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 170 عاما تشارك كل دولة أفريقية بجناحها الخاص وستمثل المشاركة الأفريقية في إكسبو 2020 دليلا واضحا على العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات وأفريقيا، تلك العلاقة الآخذة في الازدهار والقائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

ويتوقع أن يتضاعف تعداد سكان أفريقيا الذي يبلغ حاليا 1.3 مليار نسمة بحلول منتصف القرن الحالي ليصل إلى أربعة مليارات بحلول عام 2100.

وستبرز تداعيات هائلة داخل القارة وخارجها نتيجة للطريقة التي تتفاعل بها القارة مع إنجازاتها وتتغلب على التحديات الماثلة أمامها – من جائحة صحية عالمية إلى تغير مناخي، ومن إمدادات الغذاء المستدامة إلى حصول الجميع بشكل متساو على حقوق الإنسان الأساسية والتعليم والتحول الرقمي والرعاية الصحية.