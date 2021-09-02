السودان: إصابة اثنين من «الحركات المسلحة» فى اشتباك مع القوات المشتركة

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، عن إصابة اثنين من منسوبي "الحركات المسلحة" في اشتباك مع القوات المشتركة، في مجمع سكني في منطقة سوبا (جنوبي الخرطوم).



وذكرت وزارة الداخلية السودانية، في بيان مساء الأربعاء، أن مجمع رهف السكني (أحد مشاريع التأمين الاجتماعي لقوات الشرطة)، شهد منذ تاريخ 14 أكتوبر الماضي، استضافة وفود السلام لمجموعات "حركات الكفاح المسلح"، المتمثلة في "الجبهة الثالثة تمازج" و"التحالف السوداني" و"حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي" و"حركة العدل والمساواة"، لمدة شهر مساهمة من الشرطة في دعم عملية السلام، موضحة أنه بعد انقضاء فترة الاستضافة ظل العديد من أفراد "الحركات المسلحة" بالموقع، رغم إفادة رئيس المفوضية القومية للسلام الدكتور سليمان دبليو، بعدم مسؤوليتهم عن الإقامة غير القانونية.



وأوضحت الداخلية السودانية، أنه "نتجت عن ذلك أضرار كثيرة بالمجمع نتيجة لسوء الاستخدام والتخريب المتعمد إضافة للعديد من المخالفات القانونية"، منوهة بأن قوة من القوات المشتركة تحركت اليوم بقيادة مدير شرطة محلية الخرطوم، لإخلاء المجمع من "المعتدين"، وتعرضت القوة فور وصولها لإطلاق نار بكثافة من داخل المجمع.



وأشارت إلى أن القوة المشتركة "استطاعت السيطرة على الموقف وإخلاء الموقع من المعتدين بعد أن بادلتهم إطلاق النار ونتج عن ذلك إصابة إثنين من أفراد حركات الكفاح المسلح بإصابات متفاوته، وتم إسعافهما، ولا تزال القوة مرابطة بالموقع لتأمينه".

وفي سياق آخر، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع وفد من "تحالف وحدة الحرية والتغيير"، برئاسة فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي، برامج وخطط التحالف للمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة.

وقال برمة ناصر - في تصريح عقب اللقاء - إنه تم تبادل الأفكار حول الأوضاع العامة في البلاد وقضايا التحالف، لافتا إلى أنه تم التوصل لرؤية مشتركة حول وحدة الصف السوداني للتصدي لقضايا الوطن وتحقيق إجماع وطني يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

وأوضح أن اللقاء تناول الوضع الراهن في السودان وأكد على أهمية العمل المشترك والقيام بزيارات للولايات للوقوف على مشاكل المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وأضاف أن اللقاء أكد أيضاََ ضرورة التوحد من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية واستكمال مهامها وصولا للانتخابات الحرة والنزيهة التي تمكن الشعب من اختيار من يحكمه.