الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد الدولى للدراجات يشيد بحفل افتتاح بطولة العالم 2021 فى مصر

جريدة الدستور

أشادت مونيا بيرناسون، رئيسة لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للدراجات، بحفل افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، المقامة حاليًا بمضمار استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الحفل خرج بصورة رائعة، ومبهرة، ومنظمة لفتت الأنظار إليه.

كما أشادت رئيسة لجنة المسابقات، بتنظيم البطولة التي وصفته بالجيد، مؤكدة أن حرص رئيس الوزراء ووزير الرياضة، على حضور حفل الافتتاح له دلالة واضحة على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي للألعاب الرياضية.

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