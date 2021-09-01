الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر محط أنظار العالم.. افتتاح مبهر لبطولة دراجات المضمار للناشئين 2021

جريدة الدستور

نالت بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 التي تستضيفها مصر وانطلقت فعالياتها مساء اليوم إشادات واسعة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابرتيانت، بالتنظيم الرائع للبطولة والحفل المبهر والاستعراضات التي قدمتها فرق الدراجات والجمباز والألعاب النارية والفقرة الفنية في الحفل.

ووجه لابرتيانت خلال كلمته في حفل الافتتاح، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقامة البطولة تحت رعايته، مؤكدًا أن مصر بلد جميل، أصبح محط أنظار العالم في استضافة البطولات والأحداث الرياضية الضخمة.

كما أشاد لابرتيانت بجهود الحكومة المصرية والاتحاد المصري للدراجات، في إنجاز مضمار استاد القاهرة  الدولي على أحدث النظم العالمية الحديثة والذي يستضيف بطولة العالم لدراجات المضمار لأول مرة، مضيفًا أن البطولة حققت نجاحًا ملحوظًا  في أول يوم لها، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على المشاركين في البطولة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بطولة العالم للدراجات للناشئين التى تقام بمضمار الدراجات باستاد القاهرة فى الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجارى تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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