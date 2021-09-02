«القوى العاملة بقنا»: رفع كفاءة العاملين لمواكبة التحول الرقمى

أقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، بقيادة المستشار حسام طلبة، وكيل وزارة القوى العاملة، الدورة الأولي للعاملين بالمديرية، وذلك في مجال تعزيز مهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس ضمن المستوى الأول من التدريب.

افتتح الدورة التدريبية، محمد علي محمود، وكيل المديرية، حيث قام خلالها بشرح أهمية تطوير مهارات استخدام الحاسب الآلي للعاملين بالمديرية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تسعى إليه الدورة، حيث رافقه في ذلك طه جاد الرب فهمي، مدير إدارة الشئون الإدارية بالمديرية.

وتم اختيار مركز التدريب المهني بقفط لتقام فيه الدورة، التي حاضر فيها المهندس عبد الحميد غزالي عثمان، مدير مركز التدريب المهني بقفط، والذي أفاد بأنه من المرتقب رفع كفاءة العاملين بالمديرية حتى الوصول بالمتدربين إلى أعلى مستوى.

ومن جانبه، أكد محمد قرشي أبو المجد، فني التدريب بمركز التدريب المهني بقفط، أن مديرية القوى العاملة بقنا ستصل قريبًا إلى أعلى مستوى في محو أمية استخدام الحاسب الآلي لجميع عامليها.

يأتي ذلك، ضمن توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ببدء الربط الإلكتروني بين جميع المديريات، وبين الوزارة وبدء خطوات التحول الرقمي داخل الوزارة والمديريات على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت استمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب للتدريب المجاني على 5 برامج متخصصة من خريجي كلية الهندسة قسمي «اتصالات، وحاسبات»، وكلية الحاسبات والمعلومات، وقسم إدارة الأعمال وذلك للدفعات (2018، 2019، 2020)، تمهيدًا لإعدادهم كمدربين، والبدء في التدريب المجاني «أونلاين» بالتعاون مع شركة «هواوي للتكنولوجيا مصر».

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن التقديم مستمر «أونلاين» لمن يرغب في الالتحاق بتلك الاختبارات من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: « http://trmom.manpower.gov.eg ».

وأشار الوزير، إلى أن التعاون القائم بين الوزارة وشركة «هوواي للتكنولوجيا مصر» يعد تعاونًا مثمرًا في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، مضيفًا أن التدريب يمنح شهادة دولية معتمدة، وذلك على خمس برامج متخصصة وهي: Artificial Intelligence- BIG Data- Cloud» «computing- Routing And Switching- Security Trainin.