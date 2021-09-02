أسباب تؤدى للإصابة بالخرف

تزعم دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 66٪، كما أن التدخين واتباع نظام غذائي دهني يزيدان بشكل كبير من المخاطر.

وتوصلت هذه الدراسة جديدة إلى أن ثلاث عادات شائعة في نمط الحياة يمكن أن تزيد بشكل كبير من احتمالية إصابة الشخص بالخرف وفقا لموقع "daily mail".

ما هو الخرف؟

يعد الخرف حالة شائعة ومعيقة يواجهها العديد من الأشخاص الأكبر سناً، على الرغم من عدم وجود العديد من العلاجات الفعالة المعروفة له.

تناول الصوديوم يؤدي وإلى الإصابة بالخرف

بعد تناول نظام غذائي عالي الصوديوم سببًا شائعًا لارتفاع ضغط الدم، و يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 66٪.

تفاصيل الدراسة

جمع الباحثون بيانات من 4164 فردًا يبلغ متوسط ​​أعمارهم 59 عامًا.

أجرى كل مشارك في الدراسة اختبارًا وحصل على درجة بناءً على خطر الإصابة بالخرف بناءً على مجموعة متنوعة من عوامل نمط الحياة، كما تم إخضاعهم لاختبارات للحكم على لياقتهم المعرفية.

أجرى فريق البحث أيضًا فحوصات دماغية على المشاركين للعثور على علامات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة ، والتي غالبًا ما تكون علامة مبكرة على الخرف.

وتم دمج كل قطعة من البيانات لمعرفة العادات التي من المرجح أن تساهم في تطور الخرف.

ارتفاع ضغط الدم والخرف

ارتفاع ضغط الدم هو الحالة الأكثر مساهمة في الإصابة بالخرف ، مما يزيد من احتمالية الإصابة به بنسبة تصل إلى 66 بالمائة.

وأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم على وجه التحديد الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 هم الأكثر عرضة للخطر.

النظام الغذائي والخرف

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالدهون المشبعة أو المتحولة إلى زيادة احتمالية إصابة الشخص بهذه الحالة.

التدخين والخرف

يعد التدخين سببًا محتملاً معروفًا للخرف أيضًا إلى جانب العديد من الحالات الأخرى.

وجد لـ 37 دراسة أن المدخنين كانوا في مكان ما بين 30 إلى 40 في المائة أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

عدد المصابين بالخرف

أفاد مركز السيطرة على الأمراض أن خمسة ملايين بالغ أصيبوا بالخرف في عام 2014 ، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 14 مليونًا بحلول عام 2060.

غالبًا ما تظهر الحالة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، وتشمل فقدان الذاكرة والتركيز وتدهور مهارات التفكير ، من بين أمور أخرى.

يعد مرض الزهايمر ، وهو مرض عصبي يتسبب في بدء تقلص الدماغ ، السبب الأكثر شيوعًا للخرف.