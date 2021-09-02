«العالمى للسياحة» يحذر انجلترا من استمرار حظر السفر لمواطنيها

في احدث تقرير له

حذر المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، اليوم، حكومة المملكة المتحدة من أنه مع اقتراب انتهاء خطة الإجازة الصيفية لدى الأسر الإنجليزية، والتي لم يتبق منها سوى 30 يومًا، فإن الحكومة تضيع الفرصة لإنقاذ شركات السياحة والسفر التي تكافح من أجل البقاء، وذلك باستمرار الحظر.

وقال المجلس، في بيان صحفي له قبل قليل أنه ما لم يتم فتح السفر الدولي على نطاق أوسع، مع ضوابط مبسطة، فإن المملكة المتحدة تواجه خسارة قدرها 59.4 مليارجنيه إسترليني، فيما لا يزال مئات الآلاف من الموظفين في قطاع السفر والسياحة يستفيدون من مخطط الإجازة، وهو مخطط حكومة المملكةالمتحدة قبل عودة الدراسة الذي من المقرر أن ينتهي في 31 سبتمبر.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس،ان هذا التاريخ تتزامن مع المراجعة المقبلة لفريق عمل السفر العالمي في 1 أكتوبر، ويحذر مركز التجارة العالمي للسفر، من أنه ما لم يتم فتحالسفر بشكل كبير بحلول هذا التاريخ، فقد يواجه العديد من الأشخاص العاملين في هذا القطاع فقدان وظائفهم بسبب إنهاء الدعمالحكومي المتعلق بـ COVID، حيث تضطر الشركات إلى ترك الناس يذهبون عنها.

واستنادًا إلى مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019، يقدر المجلس أن 59.4 مليار جنيه إسترليني يمكن أن تُفقد من اقتصاد المملكة المتحدةإذا ظل السفر مقيدًا خلال الربع الأخير من عام 2021، علاوة على ذلك، يمكن خسارة 8.9 مليار جنيه إسترليني فقط بسبب نقص الإنفاقعلى السفر الداخلي في .

وتابع المجلس في بيان له، “أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريقة معقولة للمضي قدمًا في الترحيب بجميع المسافرين الذين تمتطعيمهم بالكامل بغض النظر عن البلد الذي ينتمون إليه، بالإضافة إلى نتيجة اختبار سلبية، وهي خطوة تقول إنها ستسرع من تعافيقطاع السفر والسياحة لديها وستوفر دفعة هائلة له اقتصاديا.

واضافت جوليا سيمبسون، قد تضيع الثروة الاقتصادية الهائلة والمزيد من الوظائف في السفروالسياحة في غضون 30 يومًا، إذا لم يتم استئناف السفر المهم في نفس الوقت الذي ينتهي فيه مخطط الإجازة، حيث تواجه الشركاتمستقبلاً يائسًا ما لم تدعم الحكومة القطاع من خلال إدخال ضوابط معقولة تبني ثقة المسافرين مع الحفاظ على المملكة المتحدة آمنة”.

وتابعت: “يجب أن نسمح لجميع المواطنين والزوار بدخول المملكة المتحدة باختبار Covid سلبي، ويجب ألا تكون هناك حاجة إلى الحجرالصحي ومتطلبات الاختبار المفرطة والمكلفة، كما يجب على حكومة المملكة المتحدة بذل كل ما في وسعها لحماية الشركات والوظائف في هذاالقطاع والتأكد من أنها لن تضيع الربع الأخير من العام”.

وأشارت الى ان “الأيام الثلاثين القادمة حاسمة لإعادة السفر إلى مساره الصحيح، وهذا يعني التخلي عن نظام إشارات المرور وتقليل نظامالاختبار الحالي بحيث يكون أبسط وأرخص، فقد كشف تقرير الأثر الاقتصادي السنوي لعام 2021 الصادر عن المجلس، أن الانهيارالدراماتيكي لقطاع السفر والسياحة في المملكة المتحدة قضى على 148 مليار جنيه إسترليني من الاقتصاد البريطاني العام الماضي، وفيعام أدت فيه قيود السفر المدمرة والحجر الصحي غير الفعال إلى توقف السفر الدولي، فقد 307000 وظيفة في مجال السياحة والسفر في جميع أنحاء البلاد