تعرف على كلية الذكاء الاصطناعى والأوراق المطلوبة للتقديم

ماهية كلية الذكاء الاصطناعي.. يتساءل الكثير من الطلاب في تلك الآونة عبر محرك البحث (جوجل) عن كلية الذكاء الاصطناعي للتعرف أكثر على تخصصاتها وكل ما يدور حولها من تفاصيل للالتحاق بها.

وتضم الكلية 4 تخصصات متنوعة، تضمن برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، إضافة إلي الروبوتات والآلات الذكية، فضلا عن وجود علم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، وعلوم البيانات.



الشروط اللازمة للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي:



تقبل الكلية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي تخصص رياضة.



وقد يلزم الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق لهذا العام

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية

شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها.

شهادة الميلاد كمبيوتر + عدد 2 صورة منها.

7 صور شخصية 4*6.

7 صور بطاقة شخصية.

للطلاب الذكور نموذج 2 جند إلي جانب نموذج 6 جند.

مبلغ مالي محدد يتم سداده للبنك الأهلي.

* الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.



وتغير اسم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة إلى اسم الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومن ثم تم إنشاء قسم خاص بهذا المجال في الكلية.



كما تضم تلك الكلية بجامعة القاهرة برنامجين؛ الأول هندسة البرمجيات وتكنولوجيا الشبكات، والبرنامج الاخر يختص بالحوسبة المعلوماتية



*كلية الذكاء الاصطناعي جامعة حلوان:

فقد تقدم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان برنامجي هندسة البرمجيات وبرنامج المعلومات الطبية، وذلك بالتوازي مع ما تقدمه نظيرتها بجامعة بني سويف درجة البكالوريوس في تخصص المعلومات الطبية القائمة على التكامل بين الذكاء الاصطناعي وعلم الطب البشري.



*كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم:

يتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) للحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وكذال برنامج المعلوماتية الحيوية (Bioinformatics) وذلك لخريجي الثانوية العامة للشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة على حد سواء.

وتكون الدراسة في هذه البرامج بالجامعة متركزة على نظام الساعات المعتمدة، فضلا عن أن صعوبة ظهور كلية الحاسبات فى التنسيق لخريجي الثانوية العامة شعبة علمي علوم التنسيق بالطريقة العادية؛ عند رغبتهم بالالتحاق بالبرنامج الجديد المخصص لهم ومن ثم يشترط إنهاء التنسيق وبعد ذلك يتم ختيار الرغبات بالطريقة الاعتيادية المعروفة ، ثم الحضور لكلية الحاسبات والمعلومات وإحضار خطاب التنسيق وصورة إتمام شهادة الثانوية العامة.