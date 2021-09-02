«الهجرة» تستعرض أبرز المعلومات عن هدى المراغى إحدى رائدات مؤتمرات «مصر تستطيع»

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن أبناء مصر في الخارج يثبتون دومًا تفوقهم في مجالات متنوعة.

واستعرضت وزارة الهجرة في مجلة "مصر معاك" أبرز المعلومات عن إحدى أبرز المصريات البارزات المقيمين في كندا، وهي الدكتورة هدى المراغي خلال التقرير التالي:

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتعيين العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور بكندا وإحدى رائدات مؤتمرات “مصر تستطيع” الدكتورة هدى المراغي، عضوًا في مجلس أمناء جامعة مصر المعلوماتية والتي يقع مقرها بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد الدكتورة هدى المراغي هي السيدة المصرية الوحيدة التي حصلت على "وسام كندا" في نوفمبر الماضي والذي يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية في كندا، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، علاوة على أنها أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراة في الهندسة الصناعية، وأول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور هناك، والتحقت بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة.

كما أدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، وسبق أن حصلت على وسام "أونتاريو" لجهودها العلمية في مجال الهندسة.

واستعرضت وزارة الهجرة خلال العدد من مجلة مصر معاك، جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"، ومساهمة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وأبرز توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها المدينة الغذائية "سايلو فودز"، والتي توفر الوجبات الغذائية المتكاملة لطلاب المدارس.

وفي صفحات المجلة تقرأون أيضا عن نماذج ناجحة من المصريين بالخارج، كما نفتح الباب لمشاركة المصريين بالخارج بموضوعاتهم المختلفة، وذلك في صفحات المجلة.

يذكر أن مجلة "مصر معاك" التى تصدرها وزارة الهجرة بشكل شهري تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.