الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عناوين مراكز استخراج شهادات تطعيم المسافرين الحاصلين على لقاح كورونا بأسوان

تطعيم
تطعيم

نشرت وزارة الصحة عناوين مراكز استخراج شهادات معتمدة للمسافرين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسوان.

أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محافظة أسوان تضم 4 مراكز تشمل مكتب التطعيم الدولى بمعزل الحجر الصحى، ومكتب صحة أسوان أول ومكتب صحة كوم أمبو، ومكتب صحة إدفو غرب.

وأعلنت وزيرة الصحة إصدار 150 ألف شهادة تحمل رمز QRcode حتى اليوم، لافتة إلى إتاحة التطبيق الإلكتروني Egypt Health Passport خلال الأيام القادمة لإتاحة شهادات تلقي اللقاح إلكترونيًا، حيث يتضمن التطبيق خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أنّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى حصول الشخص على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الأخضر فيعني أنّه حاصل على جرعتين من اللقاح، كما يتم من خلاله التعرف على موقف إجراء تحاليل "pcr" للجهات التي تطلب ذلك، ويمكن استخدام تلك الخاصية في الفعاليات والمطارات والأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأكدت الوزيرة أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لن يُسمح بدخول الجامعات أو المدارس بدون التطعيم وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح حفاظًا على انتظام العملية التعليمية، معلنة في هذا الصدد خفض قيمة شهادة تطعيم طلاب الجامعات المصرية إلى 25 جنيهًا فقط عن طريق الدفع الإلكتروني وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة تذليل أي تحديات مالية قد تواجه بعض الطلاب، أما بخلاف ذلك فإن قيمة الشهادة لأغراض السفر إلى الخارج 250 جنيهًا، و100 جنيه لأغراض الداخل.

وأكدت الوزيرة استهداف تطعيم العاملين بالتربية والتعليم والتعليم العالي والبالغ عددهم حوالي 5,5 مليون مواطن.

الصحة شهادات معتمدة لقاح فيروس كورونا أسوان مكتب التطعيم الحجر الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

تصفيات المونديال.. مصر تفتتح المشوار بالانتصار على أنجولا

قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على طرق تقسيط المصروفات

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

خبراء يتحدثون لـ«الدستور» عن جهود مصر في إجلاء رعاياها من المناطق الخطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابي الفريضة الغائبة!!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟