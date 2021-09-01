الحكومة الموريتانية تشكر أمير الكويت لتسوية مديونية

أعربت الحكومة الموريتانية عن امتنانها للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على دوره في تسوية المديونية الكويتية على موريتانيا، والذي قضى بإعادة هيكلة هذه الديون (بقيمة 82 مليون دولار) وإلغاء 95% من فوائدها واستثمار باقي الفوائد في مشاريع تنموية وتسديد أصل الدين بطريقة ميسرة على 20 سنة من ضمنها سنتان فترة سماح بسعر فائدة بنسبة 0.5% سنوية.

ذكر بيان في ختام اجتماع مجلس وزراء موريتانيا برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الأربعاء، أن المجلس أشاد بمسار التسوية من طرف أمير دولة الكويت، موجهًا إلى حكومة وشعب دولة الكويت الشقيق أخلص الامتنان والعرفان، ومعبرًا عن ارتياحه للتوصل إلى تسوية نهائية لمشكل المديونية الكويتية على موريتانيا ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر في مختلف المجالات.

الجدير بالذكر، أعرب وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن امتنان حكومة بلاده وشعبها للكويت بعد تسوية ديونها المستحقة على بلاده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أمس بين ولد الشيخ ووزير الخارجية، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب بيان، نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، "أعرب الوزير الموريتاني، عن امتنان الشعب الموريتاني والحكومة للعناية التي يوليها أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع موريتانيا".

وأضاف ولد الشيخ أحمد، أن تلك العناية، تجسدت في رعايته لمباحثات تسوية المديونية الكويتية على موريتانيا، في شهر يونيو الماضي.

وأشاد ولد الشيخ بالدور المحوري الذي اطلع به وزير الخارجية الكويتي، في التأسيس لنقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون المثمر والبناء بين البلدين.

وأعلنت الحكومة الموريتانية، يوم الخميس الماضي، أنها توصلت إلى تسوية نهائية مع دولة الكويت بخصوص ديونها، يتم بموجبها إعفاء 95 في المائة من فوائد هذا الدين، فيما يبقى الدين الأصلي 82 مليون دولار أمريكي.