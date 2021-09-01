الكنائس الغربية تحتفل بعدة مناسبات هامة على مدار اليوم

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر، برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الأربعاء الثاني والعشرون من زمن السنة

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، بحلول اليوم الرابع من شهر توت، و تذكار القدّيس فيلبّس حاكم الإسكندريّة، و تذكار يشوع بن نون وكان يشوع بن نون خادماً لموسى النبي كليم الله. ثم خلفه في قيادة شعب الله نحو ارض الموعد، عبرّ الاردنّ، ومعه تابوت العهد. ثم احتلّ اريحا وسيطر على ارض الموعد، وقسّمها بين قبائل إسرائيل الاثنـتي عشرة.

الكنيسة الكلدانية

وتحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الأربعاء الأوَّل من ايليا.

كنيسة الروم الملكيين

ويرأس نيافة الحبر الجليل الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول عيد بدء الإنذكتي أي رأس السنة الجديدة، بالاضافة الى تذكار النبي يشوع بن نون، وايضًا تذكار القدّيسين الشهداء الإخوة كالستي وإيفوذس وهرموجانيس، وهن النسوة القدّيسات الأربعون، واصلهنّ من مدينة هرقلية، في ثراقيا من إعمال اليونان، في استشهدن حول سنة 321-323 في عهد الملك ليكينيوس. وكان يرشدهنّ في ما يختص بملكوت الله، عمّون الشماس.

الكنيسة المارونية

وتحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الأربعاء الخامس عشر من زمن العنصرة، بالاضافة الى تذكار مار سمعان العاموديّ المعترف.

و القدّيس سمعان العموديّ الصغير ولد في أنطاكية سنة 521. تتلمذ على يد القدّيس يوحنّا العموديّ. ثمّ اتّخذ له عمودًا عاليًا حيث أقام يعيش التقشّف والصوم والصلاة في منطقة حلب، فلُقِّب بالحلبيّ. وقد أجرى اللّه على يديه شفاءات كثيرة من أمراض النفس والجسد. فتقاطر الناس إليه لنيل بركته والتزوّد بحكمته الإنجيليّة وطلبًا للشفاء من الأمراض. رُقّي إلى درجة الكهنوت فازداد ثباتًا في الصلاة العقليّة والانخطاف الروحيّ. كان من المناصرين لتكريم الإيقونات المقدّسة. ظلّ مدّة 45 سنة على عموده، فتتلمذ على يديه جمع كبير من الشبّان. رحل في سنة 596.