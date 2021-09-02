وزارة الهجرة: مصر تسابق الزمن لبناء الإنسان

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية لكل أفراد الشعب، ومن هذه المجهودات إنشاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الاحتياجات الغذائية لطلاب المدراس، لتعد واحدة من أكبر المشروعات الغذائية في مصر، للإسهام في تطوير نظام التغذية المدرسية الحالي من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتقديم وجبة غذائية مثالية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية.

جاء ذلك خلال مقال لها بالعدد العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، والتي ستعرض فيها جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"، ومساهمة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وأبرز توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وأضافت أن المدينة الغذائية تقع على مساحة 135 فدانا، ويضم المجمع 10 مصانع مختلفة، بإجمالي طاقة 470 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الغذائية بإجمالي 40 منتجا، إضافة إلى المباني والمنشآت، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت بالإضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح، كما تضم مصنع المكرونة ومصنع المخبوزات ومصنع «الروتو» لإنتاج المصنوعات المرنة لتعبئة منتجات البسكوت والمكرونة والمخبوزات، ومصنع "الدوبلكس" لإنتاج العلب ومصنع الكرتون، وتتضمن المرحلة الثانية من الشركة 4 مصانع لمنتجات الألبان، والجبنة، والحلاوة والكرتون المضلع.

وأوضحت أنه طفرة لا تتوقف في مختلف القطاعات، حيث شهد قطاع الإسكان والمدن الجديدة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية ومن بينها المرحلة الأولى من سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بمدينة بدر بواقع ٣٧٦ عمارة بإجمالي ٩.٠٢٤ وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة بلغت ٣.٢ مليار جنيه، كما افتتح الرئيس المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالأحياء الخامس والسابع بمدينة بدر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٦٠٠ عمارة بإجمالي ١٤.٤٠٠ وحدة سكنية بتكلفة بلغت ٢.٩ مليار جنيه.

وأشارت الي ان كما تم افتتاح المرحلة الأولى من سكن جنة بمدينة القاهرة الجديدة حيث تم الانتهاء من تنفيذ ١.٢٦٠ وحدة سكنية بتكلفة بلغت ٥٠٠ مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الأولى من الإسكان المتوسط سكن مصر الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٨٠ عمارة بإجمالي ١.٩٢٠ وحدة سكنية بتكلفة بلغت ٧٠٠ مليون جنيه، وافتتاح الإسكان المتوسط سكن مصر بشمال طريق السخنة بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٦٢ عمارة بإجمالي ١.٤٨٨ وحدة سكنية بتكلفة بلغت ٥٢٠ مليون جنيه.