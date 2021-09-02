الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق قافلة تنموية لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد

قافلة تنموية لمدن
قافلة تنموية لمدن حلايب وشلاتين

تنظم جامعة عين شمس، ممثلة في قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية، قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، في الفترة من ٥ إلى ٩ من سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وتنطلق فاعليات القافلة التنموية الشاملة تحت إشراف عام الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  وإشراف سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون القطاع.

وسافر فريق من جامعة عين شمس لمحافظة البحر الأحمر لتجهيز المقر المتكامل المخصص لأعمال القافلة إيذانًا ببدء الأعمال الرسمية للقافلة في الخامس من سبتمبر الجاري. 

ومن المقرر أن تضم فاعليات القافلة عيادات طبية مجانية في مختلف التخصصات الطبية مثل الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأطفال وغيرها، كما يتم صرف العلاج مجانًا من خلال صيدلية القافلة، هذا إلى جانب قياس الضغط والسكر والتحاليل المعملية.

وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس يتم فتح فصول محو أمية واستخراج شهادات وعمل استكتابات للمتحررين من الأمية. 

يذكر  أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية التي  تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السكر العسكري محافظة البحر الاحمر مجانية جامعة عين شمس فاعليات الجمهورية محافظة البحر الأحمر الهيئة العامة لتعليم الكبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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