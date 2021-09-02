«التأمينات»: استقرار صرف معاشات سبتمبر في يومها الأول

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استقرار صرف معاشات شهر سبتمبر، فى يومها الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأكدت الهيئة أنه يتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه تم تقسيم المعاشات إلى شرائح، لمن يقبض من مكاتب البريد وتشمل الأولى أقل من 1000 جنيه وبدء الصرف لها أمس الأحد، والثانية أقل من 2000 جنيه، أما الثالثة أقل من 3000 آلاف جنيه، على أن يتم الصرف لباقي الشرائح على مدار الشهر، فى حين يحق لصاحب المعاشات للقبض من ماكينات الصرف من اليوم الأول من الشهر أيا كان قيمة المعاش.

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الخطوات للحصول على الرقم التأميني، عن طريق الدخول إلى موقع الهيئة.

وبعد دخول المواطن على ذلك الرابط، عليه إتباع عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

1-اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

2-الضغط على ​​بدء الخدمة.

3-يتم إدخال البيانات الشخصية، وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والأسم الأول للأم.

4-يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

5-يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

6-بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.