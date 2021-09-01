تصفيات المونديال.. صلاح ينشر صورة أثناء مشاهدته لمباراة مصر وأنجولا

حرص النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، على دعم منتخب مصر خلال المباراة المقامة حاليًا، أمام منتخب أنجولا، ضمن لقاءات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر صلاح، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة وهو يشاهد مباراة المنتخب أمام أنجولا، زينها بوضع العلم المصرى.

وغاب محمد صلاح، عن معسكر المنتخب بسبب قرار الاتحاد الإنجليزى بمنع سفر اللاعبين أو فى حالة السفر يتم دخولهم فى عزل طبى يصل لـ10 أيام عقب العودة إلى إنجلترا، وهو ما أربك حسابات حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب.