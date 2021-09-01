محافظ الغربية يزور طفل المحلة: هدية لزياد بعد عودته لأحضان أسرته

زار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأربعاء، الطفل زياد السفيرة أمل عفيفي أعادته مديرية أمن الغربية بعد اختطافه من محل أسرته بمدينة المحلة خلال أقل من 48 ساعة؛ حيث أكد رحمي أنه سعيد للغاية بعودة الطفل إلى أحضان أسرته.

وأبدى محافظ الغربية سعادته واحترامه لمدير أمن الغربية اللواء هانى عويس وكل قيادات المديرية وفريق البحث الذي لم يغفل له جفن، حتى عاد الطفل إلى أحضان أسرته، وقدم المحافظ هدية للطفل بمناسبة عودته.

وقالت إيمان، والدة الطفل زياد أحمد البحيري الذى عاد بعد اختطافه من قبل 3 أشخاص بمدينة المحلة الكبرى، إن نفسية ابنها دمّرت بعد الحادث، مؤكدة أن صغيرها "من النوع اللى بيخاف من أقل حاجة".

وكشفت إيمان عن أن والده قام بإهدائه هدايا كثيرة منها ملابس وألعاب، لافتة إلى أنها ما زالت مصدومة مما حدث مع ابنها، مضيفة أن نجلها فى الصف الخامس الابتدائى وسيستكمل دراسته كباقي الطلاب من المدرسة الخاصة به.

وحصلت «الدستور» على تحقيقات النيابة فى قضية الطفل زياد البحيري والذى تم نجحت أجهزة الأمن في إعادته إلى أحضان أسرته بعد اختطافه من قبل ٣ ملثمين بالمحلة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن عاملي خردة وراء ارتكاب الواقعة، الأول يدعى علاء، 28 عامًا، والثاني رمضان، 31 عامًا، من إحدى قرى مركز المحلة، حيث كشفت التحقيقات عن أن العاملين أثناء تجميع الخردة لاحظا أن عائلة الطفل ثرية فقاموا بالتخطيط لخطف الطفل.