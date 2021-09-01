انتشال 4 مصابين من أسفل عقار مصر القديمة المُنهار

انتشلت قوات الإنقاذ والحماية المدنية، مساء اليوم، 4 مصابين من أسفل العقار المنهار خلال إزالته بمنطقة مصر القديمة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى المنيرة العام لعلاجهم.

وقال شهود عيان إنه لا توجد وفيات حتى الآن، وأن عمالًا كانوا يزيلون العقار، ويبحث رجال الحماية المدنية عن الضحايا لانتشالهم من تحت الأنقاض.

وشهدت منطقة مصر القديمة، منذ قليل، انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وذلك بعد تلقي الحماية المدنية في القاهرة بلاغًا من الأهالي بسقوط العقار.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا من النجدة بانهيار عقار بجوار مركز شباب أبوالسعود، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.

وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق وانهار خلال إزالته ووجود عدد من المصابين تحت الأنقاض، وجارٍ رفع الركام لإخراجهم.