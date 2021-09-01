الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

مسئول بالأوقاف: عمر بن الخطاب أول من طبق التجديد الدينى (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اهتم ببناء الأئمة عبر دورات تدريبية ترسخ الفكر الوسطي.

وأضاف عبدالعزيز خلال لقائه الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الأوقاف تحقق نقلة غير مسبوقة، عبر الدورات التي جهزت الإمام المفكر كي يكون منفتحا على تطبيق النص القرآني والحديث الشريف وفقا للعصر الحالي، مشيرا إلى أن الإمام المفكر عليه دور كبير في بناء جيل وسطي.

 

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