الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام أنجولا

جريدة الدستور

افتتح منتخب مصر  التسجيل في شباك أنجولا من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي أفشة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز أمام أنجولا، من أجل بدء التصفيات بشكل جيد في ظل سعيه للتأهل للدور المقبل، والمنافسة على بطاقة الصعود للمونديال للمرة الثانية تواليًا.

ويغيب عن منتخب مصر في مباراة اليوم، المحترفان محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني متوسط ميدان أرسنال، بسبب قرار رابطة الدوري الإنجليزي بعدم سفر اللاعبين للدول المتواجدة في القائمة الحمراء لدى الحكومة البريطانية، والتي تستوجب العزل الذاتي بعد العودة لمدة 10 أيام.

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