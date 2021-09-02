الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع فى الذهب خلال أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.90% ، ليتراجع أداؤه عن نظرائه في مجموعة العشر دول الكبار هذا الأسبوع، حيث انخفض الطلب على عملة الملاذ الآمن. 

وفي بداية الأسبوع، بدأت المخاوف من خفض برنامج شراء الأصول في الانحسار إلى حد ما، مما أدى بدوره إلى انخفاض الدولار الأمريكي. 

علاوة على ذلك، واصل الدولار انخفاضه في نهاية الأسبوع، حيث بدت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تميل إلى تيسير السياسة النقدية، على الرغم من أنه دعا إلى البدء في خفض أحجام مشتريات الأصول الشهرية في عام 2021. ومن الجدير بالذكر أن الدولار سجل خسارة أسبوعية على الرغم من حالات عدم اليقين التي تحيط بمعدل انتشار متحور دلتا والتوترات الجيوسياسية في أفغانستان وفقا لتقاريى عالمية.

 

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع على ارتفاع نتيجة ضعف الدولار وانخفاض العوائد الحقيقية، ليتداول الذهب الآن فوق مستوى الـ 1800 دولار للأونصة.

 

أحجام النقد برنامج شراء خسارة عمل نتيجة عالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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