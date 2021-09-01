الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط كمية من السجائر الأجنبية غير خالصة الضرائب بالأقصر

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر (إلتزام تجارى) برئاسة محمد المغربى مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى مدير ادارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد من ضبط كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناءا على معلومات سرية مقدمة من إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد بقيام أحد التجار ببيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم عن طريق تخزينها بمخازنة والعقار الذى يسكن بة وبناء عليه تم إصدار إذن النيابة الصادر فى هذا الشأن، وتم ضبط  2232 خرطوشة سجائر متنوعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 484 ألف و210 جنيها.


قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 606 لسنة 2021 ، وتم طلب التصالح  وسداد التعويض الجمركى المستحق ومصادرة المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

طريق النيابة تنسيق مدير لجنة جابر خرطوش عقار محمد جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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