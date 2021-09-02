الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الوجه الآخر للقهوة.. تناول 3 أكواب يوميًا يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب

فوائد القهوة
فوائد القهوة

أظهرت دراسة جديدة أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 17%، حيث توصلت الدراسة إلى أنه يمكن تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة تصل إلى 17% عن طريق الاستهلاك المعتدل للقهوة، وذلك بمعدل ثلاثة أكواب يوميًا، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقام باحثون من جامعة "سيميلويس" في بودابست بالتحقيق في العلاقة بين عادات تناول القهوة وحالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

ووجد الباحثون، أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21 في المائة على الأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق.

 

ما هي الفوائد الصحية للقهوة؟

يتم إجراء الدراسات العلمية حول الآثار الصحية للقهوة طوال الوقت وقد ادعت في الماضي أن المشروب يجلب فوائد صحية كبيرة إلى حد ما ومنها:

 

يقلل من مخاطر الموت المبكر

وجدت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة العام الماضي أن الأشخاص الذين يشربون ستة أو سبعة أكواب من القهوة كل يوم كانوا أقل عرضة للوفاة من المرض خلال فترة 10 سنوات بنسبة 16 في المائة من أولئك الذين لم يشربوا. 

 

أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب

أشارت دراسة أخرى، أجرتها كلية "هارفارد" للصحة العامة، إلى أن النساء اللائي يشربن أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كن أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بالاكتئاب. 

 

الحماية من داء السكري من النوع 2

قال معهد المعلومات العلمية عن القهوة العام الماضي إنه أجرى ما يقرب من 30 دراسة لما يقرب من 1.2 مليون شخص لتجد أن شرب ثلاثة أو أربعة فناجين من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 27 في المائة. 

 

وتشير نتائج البحث، إلى أن الاستهلاك المنتظم للقهوة آمن، حيث إن تناول القهوة يوميًا لم يكن مرتبطًا بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بعد متابعة من 10 إلى 15 عامًا.

 

علاوة على ذلك، ارتبط 0.5 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا بشكل مستقل بمخاطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لأي سبب.

ديلي ميل دراسة مرض السكر النوبات القلبية السكتة الدماغية القهوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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